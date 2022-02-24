Военная разведка опровергла информацию о ракетных ударах по столичному Подолу (фото)
На Рыбальском острове, где расположен штаб ГУР Минобороны, сотрудники охраны сжигали документацию.
Главное управление разведки Министерства обороны опровергло информацию об обстреле своего здания, которое находится в Подольском районе Киева. Об этом изданию "Сегодня" рассказали в пресс-центре ведомства.
Сообщается, что информация об авиаударе по столичному Подолу, в результате которого пострадали здания ГУР Минобороны, не соответствует действительности.
"На Рыбальском остались подразделения охраны и заканчивают сжигать какие-то документы", — добавили журналистам в пресс-центре силового ведомства.
Главное управление ГСЧС в Киевской области также опровергло информацию об авиаударах по Киеву и зданию Главного управления разведки Минобороны на столичном Подоле.
Известно, что спасатели в 12:29 получили сообщение о пожаре на Гаванском мосту.
"По прибытию было установлено, что на месте происшествия проводилось контролируемое сжигание мусора. Подразделения ГСЧС к тушению не привлекались", — добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 24 февраля ряд СМИ сообщили о том, что войска РФ осуществили авиаудары по столичному Подолу. В результате атаки с воздуха, как утверждали журналисты, пострадали здания Главного управления разведки и завода "Антонов". Впрочем, позже информация не подтвердилась.
Генштаб ВСУ также рассказывал, что бойцы 93-й ОМБр взяли в плен первых российских военнослужащих, которые проходили службу в воинской части под Москвой.