Військова розвідка спростувала інформацію про ракетні удари по столичному Подолу (фото)

На Рибальському острові, де розташований штаб ГУР Міноборони, працівники охорони спалювали документацію.

Головне управління розвідки Міністерства оборони спростувало інформацію про обстріл своєї будівлі, що розташована в Подільському районі Києва. Про це "Сегодня" розповіли у пресцентрі відомства.

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Повідомляється, що інформація про авіаудар по столичному Подолу, внаслідок якого постраждали будівлі ГУР Міноборони, не відповідає дійсності.

"На Рибальському залишилися підрозділи охорони та закінчують спалювати якісь документи", — додали журналістам у пресцентрі силового відомства.

Головне управління ДСНС у Київській області також спростувало інформацію про авіаудари по Києву та будівлі Головного управління розвідки Міноборони на столичному Подолі.

Відомо, що рятувальники о 12.29 отримали повідомлення про пожежу на Гаванському мосту.

"Під час прибуття було встановлено, що на місці пригоди проводилося контрольоване спалювання сміття. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучалися", — додали в пресслужбі відомства.

[ + – ] У ГУР МОУ спростували інформацію про авіаудар по київському Подолу

Нагадаємо, 24 лютого низка ЗМІ повідомили про те, що війська РФ здійснили авіаудари по столичному Подолу. Внаслідок атаки з повітря, як стверджували журналісти, постраждали будівлі Головного управління розвідки та заводу "Антонов". Втім, пізніше інформація не підтвердилася.

Генштаб ЗСУ також розповідав, що бійці 93-го ОМБр взяли в полон перших російських військовослужбовців, які проходили службу у військовій частині під Москвою.