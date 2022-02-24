Війська РФ завдали авіаударів по столичному Подолу, — ЗМІ (фото)

У ході нової атаки російських військ, за словами очевидців, було обстріляно будівлі Головного управління розвідки Міноборони та заводу "Антонов"

Армія Російської Федерації завдала нових авіаударів по Києву, атакувавши будівлю Головного управління розвідки Міноборони та завод "Антонов". Про це пише видання "Бабель".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Очевидці стверджують, що російські війська розпочали нову хвилю ударів по Києву.

За непідтвердженими даними, у столиці обстріляли будівлю Головного управління розвідки МОУ, що розташована в Подільському районі столиці, та завод "Антонов".

[ + – ] Армія РФ завдала нових авіаударів по Києву

[ + – ] Армія РФ завдала нових авіаударів по Києву

Інформацію про авіаудари по будівлі ГУР Міноборони та заводу "Антонов" також публікує видання "Дзеркало тижня". Журналіст "5 каналу" з місця подій повідомив "Суспільному" про атаку по відомчій будівлі, проте пресслужба Головного управління розвідки не коментує ці відомості.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ відбили вторгнення російських військ під Черніговом. За даними військового командування, бої з окупаційними формуваннями продовжуються на об'їзній дорозі Харкова.

Також Фокус інформував, що армія РФ здійснила другий авіаудар по Броварах. Унаслідок ракетного обстрілу з використанням "Калібрів" було атаковано військовий об'єкт. Інформація про руйнування та жертви уточнюється.