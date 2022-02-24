Бровари обстріляли ракетами вдруге, наслідки атаки уточнює керівництво МВС

Друга ракетна атака в Броварах сталася кілька хвилин тому, радник Міністра МВС Антон Геращенко написав про це у Facebook.

Щойно вдарили двома крилатими ракетами по нашому військовому об'єкту в Броварах. Інформація з Генштабу. Інформацію про жертви та руйнування уточнюють, повідомив радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Перший ракетний удар по Броварах вранці 24 лютого 2022 року забрав життя однієї людини, ще шестеро мирних жителів поранило. Рятувальники евакуювали їх до лікарні.

Раніше Фокус повідомляв, що через початок бойових дій Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

Війська РФ тим часом намагаються захопити острів Зміїний у Чорному морі.

У західній частині України противник завдав ударів по складах ПММ, аеродромах, об'єктах інфраструктури.