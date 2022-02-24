"Будете знищені": війська РФ намагаються захопити острів Зміїний у Чорному морі (аудіо)

Бійцям прикордонного загону поставили ультиматум і пригрозили вбивством, якщо прикордонники не складуть зброю та не відключать системи РЛС.

Невідомі цілі впритул підійшли до острова Зміїний у Чорному морі та вимагають, щоб українські прикордонники здалися. Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

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За даними відомства, ворожа активність зафіксувала в районі острова Зміїний, який розташований майже за 40 кілометрів від материкової частини країни.

Держприкордонслужба повідомляє, що до позицій військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону підійшли невідомі цілі, які погрожують нашим військовослужбовцям і вимагають здатися.

"Агресор використав міжнародний канал зв'язку з безпеки судноплавства. Прикордонники зайняли оборону разом зі Збройними Силами України", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Відомство також опублікувало запис розмови, на якій чітко чути, як українським прикордонникам погрожують ліквідацією в разі збройного опору.

"Ви перебуваєте в повній ізоляції в зоні ураження зброї. У разі опору будете знищені. Подумайте про дітей і близьких, яким ви потрібні, які вас люблять і чекають удома живими. Це скоро закінчиться і ви продовжите своє звичне життя. Прийміть правильне рішення, залиштеся живими. Повідомте каналами зв'язку, на 16 каналі, про намір співпрацювати. Припинити роботу РЛЗ та засобів зв'язку. Вистроїтися та скласти зброю. Діяти згідно з такими вказівками", — йдеться у заяві, яка була адресована українським прикордонникам біля острова Зміїний.

[ + – ] Армія РФ загрожує українським прикордонникам біля острова Зміїний

Зазначимо, що російські війська спробували штурм прифронтового Щастя в Луганській області. Внаслідок нападу підрозділу ЗСУ знищили військову техніку супротивника та близько 50 ворожих військовослужбовців.

Після початку військової операції РФ у Харківській області українські бійці знищили чотири російські танки.