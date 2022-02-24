ЗСУ відбили атаку на прифронтове Щастя, місто залишається під контролем України

Підрозділи ЗСУ ліквідували близько 50 ворожих військовослужбовців. Для запобігання проходу танків та військової техніки підірвали міст через Сіверський Донець.

Інформація росЗМІ про захоплення окупаційними військами населеного пункту Щастя не відповідає дійсності. Про це попередила пресслужба Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Мінкульту.

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Повідомляють, що підрозділам Збройних сил України вдалося зупинити наступ російської армії в районі Щастя.

За даними Центру, окупаційні війська зазнали великих втрат, а населений пункт залишається під контролем ЗСУ.

"Місто Щастя (Луганська обл), яке атакував російський агресор, відвоювали. Під час нападу знищили техніку та вбили близько 50 ворогів. Щастя в наших руках!", — йдеться в повідомленні.

Зі свого боку пресслужба Сухопутних військ ЗСУ інформує про знищення російської військової техніки в Щасті. За даними командування, українські бійці ліквідували два танки та кілька вантажівок армії РФ.

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що оборону в районі прифронтового Щастя тримають підрозділи ЗСУ та батальйону поліції "Луганськ-1". Для запобігання вторгненню російської техніки українські військовослужбовці підірвали міст через річку Сіверський Донець.

Варто зазначити, що вранці 24 лютого радник "глави МВС ЛНР" анонсував початок штурму на прифронтове Щастя, в якому розташована Луганська теплоелектростанція. Представник окупаційної влади опублікував повідомлення про атаку на українське місто о 06:14 за київським часом.

Також вранці 24 лютого голова ОДА Сергій Гайдай оголосив про евакуацію мирного населення із регіону на тлі вторгнення російської армії до України. Топчиновник порекомендував жителям негайно покинути територію Луганської області, і, за можливості, на транспорті діставатися Дніпра.

[ + – ] Масштабна евакуація населення із Луганської області

Раніше повідомлялося, що вранці 24 лютого розпочалася військова операція Росії проти України, під час якої окупаційні війська завдали ракетні удари по стратегічним об'єктам інфраструктури. Українці в соцмережах масово повідомляли про серію вибухів у Києві, Дніпрі, Харкові, Житомирі та інших містах.

Генштаб ЗСУ спростував повідомлення про висадку російського десанту в Одесі й повідомив, що армія РФ завдала ракетних ударів по кількох військових аеродромах України.