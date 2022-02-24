Генштаб ЗСУ спростував інформацію про висадку російського десанту в Одесі
За даними відомства, повітряні сили ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності та продовжують відбивати атаки з повітря.
У четвер вранці, 24 лютого, російські війська завдали ракетних ударів по кількох аеродромах та військових об'єктах Збройних сил України, але висадки десанту РФ в Одесі не було. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Інтенсивний обстріл української території розпочався о 5:00 ранку 24 лютого.
За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували підрозділи української армії в зоні проведення ООС. Крім цього, під вогонь потрапили військові аеродроми в таких населених пунктах:
- Бориспіль (Київська область);
- Чугуїв (Харківська область);
- Озерне (Житомирська область);
- Кульбакине (Миколаївська область);
- Краматорськ (Донецька область);
- Чорнобаївка (Херсонська область).
Генеральний штаб також спростував повідомлення, що російський десант висадився в Одесі.
"Повітряні Сили ЗСУ відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуацію контролюють", — запевнили у пресслужбі відомства.
Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація розпочала військову операцію проти України. В соцмережах вранці повідомлялося про низку вибухів та ракетні обстріли в Києві, Харкові, Дніпрі, Бердянську та Житомирі.
Вранці 24 лютого російсько-окупаційні війська оголосили про початок штурму прифронтового Щастя. Повідомлення про атаку на населений пункт з'явилося о 06:14 за київським часом. Жителі прифронтового Щастя стали публікувати відео із населеного пункту із наслідками обстрілів російських військ.