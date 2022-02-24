За даними відомства, повітряні сили ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності та продовжують відбивати атаки з повітря.

У четвер вранці, 24 лютого, російські війська завдали ракетних ударів по кількох аеродромах та військових об'єктах Збройних сил України, але висадки десанту РФ в Одесі не було. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

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Інтенсивний обстріл української території розпочався о 5:00 ранку 24 лютого.

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська атакували підрозділи української армії в зоні проведення ООС. Крім цього, під вогонь потрапили військові аеродроми в таких населених пунктах:

Бориспіль (Київська область);

Чугуїв (Харківська область);

Озерне (Житомирська область);

Кульбакине (Миколаївська область);

Краматорськ (Донецька область);

Чорнобаївка (Херсонська область).

Генеральний штаб також спростував повідомлення, що російський десант висадився в Одесі.

"Повітряні Сили ЗСУ відбивають повітряний напад загарбника. Сили оборони країни перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуацію контролюють", — запевнили у пресслужбі відомства.

[ + – ] Генштаб ЗСУ спростував інформацію про висадку російського десанту в Одесі

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація розпочала військову операцію проти України. В соцмережах вранці повідомлялося про низку вибухів та ракетні обстріли в Києві, Харкові, Дніпрі, Бердянську та Житомирі.

Вранці 24 лютого російсько-окупаційні війська оголосили про початок штурму прифронтового Щастя. Повідомлення про атаку на населений пункт з'явилося о 06:14 за київським часом. Жителі прифронтового Щастя стали публікувати відео із населеного пункту із наслідками обстрілів російських військ.