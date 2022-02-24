Окупанти "ЛНР" оголосили про початок штурму прифронтового Щастя (відео)

Судячи з опублікованих у соцмережах кадрів, унаслідок обстрілу постраждала будівля інтернату та житловий будинок, у якому спалахнула квартира.

Російсько-окупаційні війська заявили про початок штурму прифронтового міста Щастя. Цю інформацію озвучив радник глави МВС ЛНР Віталій Кисельов у своєму Telegram-каналі.

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Повідомлення про початок атаки Щастя з'явилося о 06:14 ранку за київським часом.

За словами представника окупаційної влади, "штурмові загони готові" для удару по прифронтовому населеному пункту.

"Ось і настав момент істини. Ідемо врізатися в місто Щастя, щастя не за горами. Штурмові загони готові... Буквально 30-40 хвилин", — заявив радник "глави МВС ЛНР" у своєму відеозверненні.

Пізніше Віталій Кисельов написав, що ситуація на Донеччині "гаряча".

"Підрозділи Республік завдають ударів по позиціях ЗСУ по всій лінії фронту. Зараз на Донбасі дуже гаряче, але все буде добре. Не сумнівайтеся", — додав представник окупаційної влади ОРЛО.

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У соціальних мережах почали публікувати кадри з прифронтового Щастя. Автор відеоролика стверджує, що внаслідок обстрілу постраждала будівля місцевого інтернату й один із житлових будинків, в якому спалахнула квартира.

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