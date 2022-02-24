Оккупанты "ЛНР" объявили о начале штурма прифронтового Счастья (видео)

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, в результате обстрела пострадало здание интерната и жилой дом, в котором загорелась квартира.

Российско-оккупационные войска заявили о начале штурма прифронтового города Счастье. Эту информацию озвучил советник "главы МВД ЛНР" Виталий Киселев в своем Telegram-канале.

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Сообщение о начале атаки Счастья появилось в 06:14 утра по киевскому времени.

По словам представителя оккупационных властей, "штурмовые отряды готовы" для удара по прифронтовому населенному пункту.

"Вот и настал момент истины. Идем врезаться в город Счастье, счастье не за горами. Штурмовые отряды готовы… Буквально 30-40 минут", — заявил советник "главы МВД ЛНР" в своем видеообращении.

Позже Виталий Киселев написал, что ситуация на Донбассе "горячая".

"Подразделения Республик наносят удары по позициям ВСУ по всей линии фронта. Сейчас на Донбассе очень горячо, но все будет хорошо. Не сомневайтесь", — добавил представитель оккупационной власти ОРЛО.

[ + – ] Оккупанты "ЛНР" сообщили о начале штурма Счастья

В социальных сетях начали публиковать кадры из прифронтового счастья. Автор видеоролика утверждает, что в результате обстрела пострадало здание местного интерната и один из жилых домов, в котором загорелась квартира.

[ + – ] Российские войска обстреляли прифронтовое Счастье

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