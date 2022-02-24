Взрывы, ПВО, заблокированные трассы – что происходит в столице утром 24 февраля

Самое большое скопление автомобилей в городе – на каждой АЗС, по данным корреспондента Фокуса, очереди состоят из 15-40 автомобилей.

Ранним утром 24 февраля вокруг города начались регулярные взрывы. Киевляне-жители Левого берега услышали залпы со стороны Борисполя, правого – со стороны Вышгорода.

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"Работает ПВО. Началась война", — прокомментировали Фокусу жители Вышгорода.

В самом городе с шести утра на дороги выехали автомобили, люди покидают город. "Вы не на Львов? Меня бы туда подвезти", — обратилась к корреспонденту Фокуса одна из жительниц массива Позняки.

Самое большое скопление автомобилей в городе – на каждой АЗС, по данным корреспондента Фокуса, очереди состоят из 15-40 автомобилей.

Что касается блокпостов полиции, которые должны были появиться в связи с введением 23 февраля в стране чрезвычайного положения, то такие блокпосты уже есть на ключевых направлениях, в частности, на трассе Вышгород-Киев в направлении Киева (улицы Богатырской). Выезд из Киева по состоянию на 7 утра 24 февраля открыт, а вот въезд закрыт – полицейские автомобили преградили полностью дорогу. Все это связано с нападением РФ на украинские города. В частности, по данным Фокуса, идет атака с неба пригородов Киева, а также Николаева, Краматорска и других городов.

Как сообщают российские СМИ, президент РФ Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Он также сообщил, что считает НАТО и США "недоговороспособными".

Напомним, обстрелы украинских городов начались в 4 утра после видеообращения Путина. Позже к украинцам обратился Владимир Зеленский и ввел военное положение.