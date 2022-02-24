Вибухи, ППО, заблоковані траси – що відбувається у столиці вранці 24 лютого

Найбільше скупчення автомобілів у місті — на кожній АЗС, за даними кореспондента Фокусу, черги складаються з 15-40 автомобілів.

Рано-вранці 24 лютого навколо міста почалися регулярні вибухи. Кияни-жителі Лівого берега почули залпи з боку Борисполя, правого з боку Вишгорода.

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"Працює ППО. Почалася війна", — прокоментували Фокусу жителі Вишгорода.

У самому місті із шостої ранку на дороги виїхали автомобілі, люди покидають місто. "Ви не на Львів? Мене б туди підвезти", — звернулася до кореспондента Фокусу одна з мешканок масиву Позняки.

Найбільше скупчення автомобілів у місті — на кожній АЗС, за даними кореспондента Фокусу, черги складаються з 15-40 автомобілів.

Щодо блокпостів поліції, які мали з'явитися у зв'язку із запровадженням 23 лютого в країні надзвичайного стану, то такі блокпости вже є на ключових напрямках, зокрема, на трасі Вишгород-Київ у напрямку Києва (вулиці Богатирської). Виїзд із Києва станом на 7 ранку 24 лютого відкрито, а ось в'їзд закрито — поліцейські автомобілі заступили повністю дорогу. Усе це пов'язано з нападом РФ на українські міста. Зокрема, за даними Фокусу, йде атака з неба передмість Києва, а також Миколаєва, Краматорська й інших міст.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент РФ Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення спеціальної військової операції у зв'язку із ситуацією на Донбасі. Він також повідомив, що вважає НАТО та США "недоговороспроможними".

Нагадаємо, обстріл українських міст почався о 4 ранку після відеозвернення Путіна. Пізніше до українців звернувся Володимир Зеленський і ввів воєнний стан.