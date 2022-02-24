Зеленский обратился к украинцам в связи с обстрелами украинских городов (видео)

Президент Украины ввел военное положение в стране и призвал граждан сохранять спокойствие.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с новым витком эскалации российской агрессии и утренними обстрелами украинских городов. Видеозапись обращения была опубликована в телеграм-канале Офиса президента.

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"Сегодня утром Россия объявила проведение специальной военной ситуации на Донбассе. Россия ночью совершила удары по военной инфраструктуре и по нашим пограничникам. Во многих городах были слышны взрывы. Мы объявляем введение военного положения на всей территории страны", — сказал Зеленский.

Также президент заверил, что Украина не останется без международной поддержки.

"Я провел переговоры с президентом Байденом, он уже готовит международную поддержку. Сегодня от каждого из вас нужно спокойствие, по-возможности оставайтесь дома, мы работаем, армия работает", — подчеркнул президент.

Он заверил граждан, что на безопасность страны сейчас работает весь сектор безопасности и обороны Украины.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала военную операцию против Украины. Украинцы практически по всей стране проснулись от звуков взрывов. Владимир Путин выступил с заявлением о проведении специальной военной операции.