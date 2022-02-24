Зеленський звернувся до українців через обстріл українських міст (відео)

Президент України запровадив воєнний стан у країні та закликав громадян зберігати спокій.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян України у зв'язку з новим витком ескалації російської агресії та ранковим обстрілом українських міст. Відеозапис звернення було опубліковано в телеграм-каналі Офісу президента.

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"Сьогодні вранці Росія оголосила проведення спеціальної військової ситуації на Донбасі. Росія вночі завдала удари по військовій інфраструктурі та нашим прикордонникам. У багатьох містах були чутні вибухи. Ми оголошуємо введення воєнного стану на всій території країни", — сказав Зеленський.

Також президент запевнив, що Україна не залишиться без міжнародної підтримки.

"Я провів переговори з президентом Байденом, він уже готує міжнародну підтримку. Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій, за можливості залишайтеся вдома, ми працюємо, армія працює", — підкреслив президент.

Він запевнив громадян, що на безпеку країни зараз працює весь сектор безпеки й оборони України.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала військову операцію проти України. Українці практично всією країною прокинулися від звуків вибухів. Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції.