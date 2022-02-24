По данным ведомства, воздушные силы ВСУ находятся в полной боевой готовности и продолжают отбивать атаки с воздуха.

В четверг утром, 24 февраля, российские войска нанесли ракетные удары по нескольким аэродромам и военным объектам Вооруженных сил Украины, но высадки десанта РФ в Одессе не было. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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Интенсивные обстрелы украинской территории начались в 5:00 утра 24 февраля.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска атаковали подразделения украинской армии в зоне проведения ООС. Помимо этого, под огонь попали военные аэродромы в следующих населенных пунктах:

Борисполь (Киевская область);

Чугуев (Харьковская область);

Озерное (Житомирская область);

Кульбакино (Николаевская область);

Краматорск (Донецкая область);

Чернобаевка (Херсонская область).

Генеральный штаб также опроверг сообщения о том, что российский десант высадился в Одессе.

"Воздушные Силы ВСУ отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", — заверили в пресс-службе ведомства.

[ + – ] Генштаб ВСУ опроверг информацию о высадке российского десанта в Одессе

Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала военную операцию против Украины. В соцсетях утром сообщалось о ряде взрывов и ракетных обстрелах в Киеве, Харькове, Днепре, Бердянске и Житомире.

Утром 24 февраля российско-оккупационные войска объявили о начале штурма прифронтового Счастья. Сообщение об атаке на населенный пункт появилось в 06:14 по киевскому времени. Жители прифронтового Счастья стали публиковать видео из населенного пункта с последствиями обстрелов российских войск.