ВСУ отбили атаку на прифронтовое Счастье, город остается под контролем Украины

Подразделения ВСУ ликвидировали около 50 вражеских военнослужащих. Для предотвращения прохода танков и военной техники был подорван мост через Северский Донец.

Информация росСМИ о захвате оккупационными войсками населенного пункта Счастье не соответствует действительности. Об этом предупредила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкульте.

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Сообщается, что подразделениям Вооруженных сил Украины удалось остановить наступление российской армии в районе Счастья.

По данным Центра, оккупационные войска понесли большие потери, а населенный пункт остается под контролем ВСУ.

"Город Счастье (Луганская обл), которое было атаковано российским агрессором, отвоевано. При попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов. Счастье в наших руках!", — говорится в сообщении.

Пресс-служба Сухопутных войск ВСУ, в свою очередь, информирует об уничтожении российской военной техники в Счастье. По данным командования, украинские бойцы ликвидировали два танка и несколько грузовиков армии РФ.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, оборону в районе прифронтового Счастья держат подразделения ВСУ и батальона полиции "Луганск-1". Для предотвращения вторжения российской техники украинские военнослужащие подорвали мост через реку Северский Донец.

Стоит отметить, что утром 24 февраля советник "главы МВД ЛНР" анонсировал начало штурма на прифронтовое Счастье, в котором расположена Луганская теплоэлектростанция. Представитель оккупационных властей опубликовал сообщение об атаке на украинский город в 06:14 по киевскому времени.

Также утром 24 февраля председатель ОГА Сергей Гайдай объявил об эвакуации мирного населения из региона на фоне вторжения российской армии в Украину. Топ-чиновник порекомендовал жителям немедленно покинуть территорию Луганской области, и, при возможности, на транспорте добираться в сторону Днепра.

[ + – ] Масштабная эвакуация населения из Луганской области

Ранее сообщалось, что утром 24 февраля началась военная операция России против Украины, в ходе которой оккупационные войска нанесли ряд ракетных ударов по стратегическим объектам инфраструктуры. Украинцы в соцсетях массово сообщали о серии взрывов в Киеве, Днепре, Харькове, Житомире и других городах.

Генштаб ВСУ опроверг сообщения о высадке российского десанта в Одессе и сообщил, что армия РФ нанесла ракетные удары по нескольким военным аэродромам Украины.