У Харківській області спалено чотири танки російських окупантів

Також, за інформацією командування ЗСУ, було знищено близько пів сотні російських окупантів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на об'їзній дорозі Харкова спалено 4 танки російських окупантів.

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Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі Щастя українські військові ліквідували 50 російських окупантів.

Крім того, у Краматорському районі знищено ще один літак збройних сил російської федерації. Це вже шостий збитий українськими військовими літак супротивника. Також було збито гелікоптер.

"Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях", — зазначають у генштабі.

Раніше в ДСНС повідомили про обстріл міста Чугуїв Харківської області. Відомо, що загинула дитина. Поранено мирних жителів.