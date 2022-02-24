В Харьковской области сожжены четыре танка российских оккупантов

Также, по информации командования ВСУ были уничтожены около полусотни росскийских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что на объездной дороге Харькова сожжены 4 танка российских оккупантов.

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Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья украинские военные ликвидировали 50 российских оккупантов.

Кроме того, в Краматорском районе уничтожен еще один самолет вооруженных сил российской федерации. Это уже шестой сбитый украинскими военными самолет противника. Также был сбит вертолет.

"Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения на своих позициях", — отмечают в генштабе.

Ранее в ГСЧС сообщили об обстреле города Чугуев Харьковской области. Известно, что погиб ребенок. Ранены мирные жители.