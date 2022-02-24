"Будете уничтожены": войска РФ пытаются захватить остров Змеиный в Черном море (аудио)

Бойцам пограничного отряда поставили ультиматум и пригрозили убийством, если пограничники не сложат оружие и не отключат системы РЛС.

Неопознанные цели вплотную подошли к острову Змеиный в Черном море и требуют, чтобы украинские пограничники сдались. Об этом информирует пресс-центр Государственной погранслужбы Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным ведомства, вражеская активность зафиксировала в районе острова Змеиный, который расположен почти в 40 километрах от материковой части страны.

Госпогранслужба сообщает, что к позициям военнослужащих Измаильского погранотряда подошли неопознанные цели, которые угрожают нашим военнослужащим и требуют сдаться.

"Агрессор использовал международный канал связи по безопасности судоходства. Пограничники заняли оборону вместе с Вооруженными Силами Украины", — говорится в сообщении ГПСУ.

Ведомство также опубликовало запись разговора, на котором отчетливо слышно, как украинским пограничникам угрожают ликвидацией в случае вооруженного сопротивления.

"Вы находитесь в полной изоляции в зоне поражения оружия. В случае сопротивления — будете уничтожены. Подумайте о детях и близких, которым вы нужны, которые вас любят и ждут дома живыми. Это скоро закончится и вы продолжите свою привычную жизнь. Примите верное решение, останьтесь живыми. Сообщите по каналам связи, на 16 канале, о намерении сотрудничать. Прекратить работу РЛС и средств связи. Построиться и сложить оружие. Действовать согласно следующим указаниями", — говорится в заявлении, которое было адресовано украинским пограничникам возле острова Змеиный.

[ + – ] Армия РФ угрожает украинским пограничникам возле острова Змеиный

Отметим, что российские войска предприняли попытку штурма прифронтового Счастья в Луганской области. В результате нападения подразделения ВСУ уничтожили военную технику противника и около 50 вражеских военнослужащих.

После начала военной операции РФ в Харьковской области украинские бойцы уничтожили четыре российских танка.