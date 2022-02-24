Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією, — Зеленський (відео)

За словами президента, Росія так само підло атакувала Україну, як це робила Німеччина за часів Другої світової війни.

Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після початку військової операції та ракетного обстрілу низки українських міст. Про це під час екстреного брифінгу, який проходив 24 лютого, заявив глава держави Володимир Зеленський.

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За словами президента, Російська Федерація атакувала Україну на кількох напрямках і зазнала великих втрат.

"ЗСУ ведуть важкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі та інших регіонах. Ворог зазнав серйозних втрат, втрати ворога будуть ще більшими, оскільки вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу і півдня, атакована з повітря... Національна солідарність — головна опора української державності. Ми видаємо зброю і далі видаватимемо для захисту нашої землі", — наголосив Володимир Зеленський у ході брифінгу.

Глава держави закликав українців із бойовим досвідом негайно з'явитися до центрів комплектації для захисту територіальної цілісності країни. Окрім цього, Зеленський звернувся до небайдужих громадян прибути до пунктів переливання крові, щоб допомогти постраждалим українським військовослужбовцям.

Незважаючи на військове вторгнення Росії, банківська система України, за словами президента, продовжує працювати у звичному режимі.

"Цей ранок увійшов в історію, але ця історія різна для України та Росії. Ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, щоб там не думали в Москві. Росія підло напала вранці на нашу країну. Так само, як це зробила фашистська Німеччина під час Другої світової війни. РФ стоїть на шляху зла, але багато залежить від російського народу. Росіяни сьогодні будуть вибирати, на якому шляху вони особисто (перебувають — ред.)", — додав глава держави і пообіцяв щогодини надавати суспільству актуальну інформацію.

[ + – ] Росія зазнала великих втрат після вторгнення в Україну, — Зеленський

Раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці знищили в Харківській області чотири російські танки.

Вранці 24 лютого війська РФ також спробували захоплення міста Щастя в Луганській області, проте підрозділам ЗСУ вдалося відбити атаку окупаційної армії.