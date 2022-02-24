Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, — Зеленский (видео)

По словам президента, Россия также подло атаковала Украину, как это делала Германия во времена Второй мировой войны.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией после начала военной операции и ракетных обстрелов ряда украинских городов. Об этом в ходе экстренного брифинга, который проходил 24 февраля, заявил глава государства Владимир Зеленский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По словам президента, Российская Федерация атаковала Украину на нескольких направлениях и понесла большие потери.

"ВСУ ведут тяжелые бои, отбивая атаки на Донбассе и в других регионах. Враг понес серьезные потери, потери врага будут еще больше, поскольку они пришли на нашу землю. Украина атакована с севера, востока и юга, атакована с воздуха… Национальная солидарность — главная опора украинской государственности. Мы выдаем оружие и будем дальше выдавать для защиты нашей земли", — подчеркнул Владимир Зеленский в ходе брифинга.

Глава государства призвал украинцев с боевым опытом немедленно явиться в центры комплектации для защиты территориальной целостности страны. Помимо этого, Зеленский обратился к неравнодушным гражданам прибыть в пункты переливания крови, чтобы помочь пострадавшим украинским военнослужащим.

Несмотря на военное вторжение России, банковская система Украины, по словам президента, продолжает работать в привычном режиме.

"Это утро вошло в историю, но эта история разная для Украины и России. Мы разорвали дипломатические отношения с Россией. Украина защищается и не отдаст свою свободу, чтобы там не думали в Москве. Россия подло напала утром на нашу страну. Точно также, как это сделала фашистская Германия во время Второй мировой войны. РФ стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа. Россияне сегодня будут выбирать, на каком пути они лично (находятся — ред.)", — добавил глава государства и пообещал каждый час предоставлять обществу актуальную информацию.

[ + – ] Россия понесла большие потери после вторжения в Украину, - Зеленский

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие уничтожили в Харьковской области четыре российских танка.

Утром 24 февраля войска РФ также предприняли попытку захвата города Счастье в Луганской области, однако подразделениям ВСУ удалось отбить атаку оккупационной армии.