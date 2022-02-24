Произошел второй ракетный обстрел Броваров, последствия атаки уточняет руководство МВД
Вторая ракетная атака в Броварах произошла несколько минут назад, советник Министра МВД Антон Геращенко написал об этом в Facebook.
Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Первый ракетный удар по Броварам утром 24 февраля 2022 года унес жизнь одного человека, еще шестеро мирных жителей были ранены. Спасатели эвакуировали их в больницу.
Ранее Фокус сообщал, что в связи с началом боевых действий Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.
Войска РФ тем временем пытаются захватить остров Змеиный в Черном море.
В западной части Украины противник нанес удары по складам ГСМ, аэродромам, объектам инфраструктуры.