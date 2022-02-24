Произошел второй ракетный обстрел Броваров, последствия атаки уточняет руководство МВД

Вторая ракетная атака в Броварах произошла несколько минут назад, советник Министра МВД Антон Геращенко написал об этом в Facebook.

Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах. Информация из Генштаба. Информация о жертвах и разрушениях уточняется, сообщил советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

Первый ракетный удар по Броварам утром 24 февраля 2022 года унес жизнь одного человека, еще шестеро мирных жителей были ранены. Спасатели эвакуировали их в больницу.

Ранее Фокус сообщал, что в связи с началом боевых действий Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Войска РФ тем временем пытаются захватить остров Змеиный в Черном море.

В западной части Украины противник нанес удары по складам ГСМ, аэродромам, объектам инфраструктуры.