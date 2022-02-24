Россия нанесла удары по западу Украины, — МВД

Враг атакует аэропорты, склады горюче-смазочных материалов, объекты инфраструктуры.

Российские войска нанесли ракетные удары по объекттам на западе Украины. Атакованы Ивано-Франковск и Луцк. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба МВД Украины.

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"Враг нанес удары по западным областям Украины, а именно аэропорт Ивано-Франковска уничтожается ракетными комплексами и склады горюче-смазочных материалов. Кроме того, враг нанес удар на аэропорт города Луцк. В городе Львов раздаются сирены, людей эвакуируют в укрытие", — сказано в сообщении МВД.

Местные СМИ сообщают об ударе по аэродрому вблизи города Коломыя Ивано-Франковской области.

Как ранее сообщал Фокус, по данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в Луцке была взорвана телебашня. Также из-за вражеских ударов произошли пожары на военных складах в Днепропетровской области (Краснополье и Марганец), в Полтавской области (Радушинцы), Черкасской области (Розсошков), также отмечено попадание вражеских снарядов на военные склады в Житомирской области (Ивница) и в Ивано-Франковске.

Напомним, по информации главреда издания ЦЕНЗОР.нет Юрия Бутусова, Россия нанесла ракетные и авиаудары по украинским радарным и зенитно-ракетным комплексам ПВО, авиабазам, складам боеприпасов бригад сухопутных войск. Информация о высадке десанта в Одессе и Мариуполе не подтвердилась – оба порта под контролем Украины.