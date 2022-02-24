Украина Российско-украинская война
В ГСЧС Украины сообщают о подрыве телебашни в Луцке
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Также утверждают, что произошли пожары на военных складах в Днепропетровской области
В ГСЧС сообщают о подрыве телебашни в Луцке, а также о пожарах на военных складах в разных областях Украины.
По последним данным ГСЧС Украины была взорвана телебашня в городе Луцк, также произошли пожары на военных складах в Днепропетровской области (Краснополье и Марганец), в Полтавской области (Радушинцы), Черкасской области (Розсошков), также отмечено попадание снарядов на военные склады в Житомирской области (Ивница) и в Ивано-Франковске.
Было также обстреляно военную часть в селе Камянка, Львовской области.
Один человек был ранен при попадании снаряда в аэропорт Луцка.
Шесть человек (предположительно) оказались под завалами на аэродроме Нежина