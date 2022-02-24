У ДСНС України повідомляють про підрив телевежі у Луцьку

Також стверджують, що сталися пожежі на військових складах у Дніпропетровській області

У ДСНС повідомляють про підрив телевежі у Луцьку, а також про пожежі на військових складах у різних областях України.

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За останніми даними ДСНС України було підірвано телевежу в місті Луцьк, також сталися пожежі на військових складах у Дніпропетровській області (Краснопілля та Марганець), у Полтавській області (Радушинці), Черкаській області (Розсошків), також помічено попадання снарядів на військові склади у Житомирській області (Івниця) та в Івано-Франківську.

Було також обстріляно військову частину у селі Кам'янка, що на Львівщині.

Одна людина була поранена під час потрапляння снаряда в аеропорт Луцька.

Шість людей (імовірно) опинилися під завалами на аеродромі Ніжина