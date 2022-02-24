У ДСНС України повідомляють про підрив телевежі у Луцьку
Також стверджують, що сталися пожежі на військових складах у Дніпропетровській області
У ДСНС повідомляють про підрив телевежі у Луцьку, а також про пожежі на військових складах у різних областях України.
За останніми даними ДСНС України було підірвано телевежу в місті Луцьк, також сталися пожежі на військових складах у Дніпропетровській області (Краснопілля та Марганець), у Полтавській області (Радушинці), Черкаській області (Розсошків), також помічено попадання снарядів на військові склади у Житомирській області (Івниця) та в Івано-Франківську.
Було також обстріляно військову частину у селі Кам'янка, що на Львівщині.
Одна людина була поранена під час потрапляння снаряда в аеропорт Луцька.
Шість людей (імовірно) опинилися під завалами на аеродромі Ніжина