Росія завдала ударів по заходу України, — МВС

Ворог атакує аеропорти, склади паливно-мастильних матеріалів, об'єкти інфраструктури.

Російські війська завдали ракетних ударів по об'єктах на заході України. Атаковані Івано-Франківськ та Луцьк. Про це у Telegram повідомляє пресслужба МВС України.

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"Ворог завдав ударів по західних областях України, а саме аеропорт Івано-Франківська знищується ракетними комплексами та склади паливно-мастильних матеріалів. Крім того, ворог завдав удару по аеропорту міста Луцьк. У місті Львів лунають сирени, людей евакуюють у укриття", — сказано у повідомленні МВС.

Місцеві ЗМІ повідомляють про удар по аеродрому поблизу міста Коломия Івано-Франківської області.

Як раніше повідомляв Фокус, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій України, у Луцьку було підірвано телевежу. Також через ворожі удари сталися пожежі на військових складах у Дніпропетровській області (Краснопілля та Марганець), Полтавській області (Радушинці), Черкаській області (Розсошків), також помічено попадання ворожих снарядів на військові склади у Житомирській області (Івниця) та в Івано-Франківську.

Нагадаємо, за інформацією головного редактора видання ЦЕНЗОР.нет Юрія Бутусова, Росія завдала ракетних та авіаударів по українським радарним та зенітно-ракетним комплексам ППО, авіабазах, складах боєприпасів бригад сухопутних військ. Інформація про висадку десанту в Одесі та Маріуполі не підтвердилася — обидва порти під контролем України.