Войска РФ нанесли авиаудары по столичному Подолу, — СМИ (фото)

В ходе новой атаки российских войск, по словам очевидцев, были обстреляны здания Главного управления разведки Минобороны и завода "Антонов"

Армия Российской Федерации нанесла новые авиаудары по Киеву, атаковав здание Главного управления разведки Минобороны и завод "Антонов". Об этом пишет издание "Бабель".

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Очевидцы утверждают, что российские войска начали новую волну ударов по Киеву.

По неподтвержденным данным, в столице обстреляли здание Главного управления разведки МОУ, которое находится в Подольском районе столицы, и завод "Антонов".

[ + – ] Армия РФ нанесла новые авиаудары по Киеву

[ + – ] Армия РФ нанесла новые авиаудары по Киеву

Информацию об авиаударах по зданию ГУР Минобороны и заводу "Антонов" также публикует издание "Зеркало недели". Журналист "5 канала" с места событий сообщил "Суспільному" об атаке по ведомственному зданию, однако пресс-служба Главного управления разведки никак не комментирует эти сведения.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ отбили вторжение российских войск под Черниговом. По данным военного командования, бои с оккупационными формированиями продолжаются на объездной дороге Харькова.

Также Фокус информировал, что армия РФ осуществила второй авиаудар по Броварам. В результате ракетного обстрела с использованием "Калибров" было атакован военный объект. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.