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Войска РФ нанесли авиаудары по столичному Подолу, — СМИ (фото)

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Россия нанесла авиаудары по Киеву

В ходе новой атаки российских войск, по словам очевидцев, были обстреляны здания Главного управления разведки Минобороны и завода "Антонов"

Армия Российской Федерации нанесла новые авиаудары по Киеву, атаковав здание Главного управления разведки Минобороны и завод "Антонов". Об этом пишет издание "Бабель".

Очевидцы утверждают, что российские войска начали новую волну ударов по Киеву.

По неподтвержденным данным, в столице обстреляли здание Главного управления разведки МОУ, которое находится в Подольском районе столицы, и завод "Антонов".

Подол обстрел Киев авиаудар вторжение Россия война нападение
Армия РФ нанесла новые авиаудары по Киеву
Подол обстрел Киев авиаудар вторжение Россия война нападение
Армия РФ нанесла новые авиаудары по Киеву

Информацию об авиаударах по зданию ГУР Минобороны и заводу "Антонов" также публикует издание "Зеркало недели". Журналист "5 канала" с места событий сообщил "Суспільному" об атаке по ведомственному зданию, однако пресс-служба Главного управления разведки никак не комментирует эти сведения.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что ВСУ отбили вторжение российских войск под Черниговом. По данным военного командования, бои с оккупационными формированиями продолжаются на объездной дороге Харькова.

Также Фокус информировал, что армия РФ осуществила второй авиаудар по Броварам. В результате ракетного обстрела с использованием "Калибров" было атакован военный объект. Информация о разрушениях и жертвах уточняется.