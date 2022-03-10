ФСБ РФ передала Україні дані на чеченських командирів, — ГУР Міноборони

Усього, як стверджують представники розвідки, дані передані на трьох чеченців, один з яких наразі вже загинув у битві за Гостомель.

Головне управління розвідки МО України стверджує, що представники російського ФСБ передали їм досьє на командирів кадировців, котрі діють в Україні. На підтвердження своїх слів українські розвідники наводять приблизні дані про місцеперебування та інші дані про чеченських командирів, які беруть участь у війні, повідомляє пресслужба ГУР.

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"24.02.2022 р. через зону відчуження ЧАЕС на територію України прибув зведений загін з числа військовослужбовців Росгвардії РФ (зі складу військ національної гвардії Чеченської Республіки): батальйонів "Північ" (командир Магомед Тушаєв, загинув), "Південь" та ОМОН "Ахмат-Грозний" (Анзор Бісаєв). Чисельність – понад 1200 осіб", — повідомляє Головне управління розвідки України.

Командирів, про персональні дані яких йдеться, у повідомленні троє:

Магомед Салаудінович Тушаєв (23.02.1986 -26.02.2022). Генерал-майор Тушаєв був офіцером ОМОН та командиром 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні. Знищено 26 лютого 2022 року у районі Гостомеля підрозділами ЗС України.

[ + – ] Магомед Тушаєв

Анзор Бісаєв — командир мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії Росії по Чеченській Республіці Ахмат" з дислокацією в місті Грозний. 862377050571980 (модель PHILIPS XENIUM E580) перебуває в місті Бородянка або в селі Бабинці.

[ + – ] Анзор Бісаєв

Хусейн Межидов – командир 249-го окремого спеціального моторизованого ордена Жукова батальйону "Південь". Перебуває у селі Бабинці. Використовує номер: 79003678059. ІМЕІ 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual

[ + – ] Хусейн Межидов

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі українського телемарафону заявив, що ФСБ Росії інформує захисників України про місця перебування кадировців. Силовики країни-агресора не проти позбутися найманців голови Чечні Рамзана Кадирова, — сказав Арестович.

Раніше Фокус повідомляв, що ГУР Міноборони прозвітував про те, що міжнародний легіон України розпочав виконання своїх бойових обов'язків.

Військова розвідка 24 лютого 2022 року спростувала чутки про ракетний удар по столичному Подолу.