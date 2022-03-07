Інтернаціональний легіон розпочав виконання бойових завдань, — ГУР Міноборони

До спецпідрозділу вступають добровольці з 52 країн. До формування вже приєдналося понад 20 тисяч бійців.

Створений Міжнародний легіон при Головному управлінні розвідки Міноборони України вже виконує бойові завдання. Про це повідомляється на сторінці ГУР МО у Facebook.

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Вказується, що, незважаючи на продовження набору бійців до легіону, підрозділ уже виконує бойові завдання. Спецпідрозділ діє при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й усього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою світу визначає право націй і країн на свободу та самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим убивством цивільного населення", — заявив начальник ГУР бригадний генерал Кирило Буданов.

Зазначається, що до Міжнародного легіону прибувають добровольці з 52 країн світу. Кількість бійців уже перевищила 20 000. Здебільшого це військові, які брали участь у різних миротворчих кампаніях у різних частинах світу.

Нагадаємо, 27 лютого Володимир Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону". До нього зможуть вступити громадяни дружніх до України країн, які бажають боротися разом із українськими військовими проти російських окупантів.

Уже наступного дня в Міноборони почали формувати Інтернаціональний легіон.

6 березня в Україну прибули колишні морські піхотинці зі США та Великобританії для допомоги Україні у війні з російським агресором.