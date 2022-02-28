Міноборони створює Міжнародний легіон, який анонсував Зеленський, — Маляр

Ганна Маляр стверджує, що до Міністерства оборони України вже надійшло кілька тисяч заявок від іноземних громадян.

Міністерство оборони України створює "Інтернаціональний легіон", який ініціював президент України Володимир Зеленський. Усі громадяни іноземних країн, які хочуть стати на захист України від російського вторгнення, зможуть приєднатися до українських військових. Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

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За словами Маляр, до відомства надійшло кілька тисяч заявок від іноземців, які хочуть воювати проти Росії на боці України.

"У нас уже кілька тисяч заяв від іноземних громадян, які бажають приєднатися до опору російським окупантам і захисту світової безпеки від путінського режиму", — написала Ганна Маляр.

Відповідно до Положення про проходження військової служби в Збройних Силах іноземцями й особами без громадянства, затвердженим указом президента України від 10 червня 2016 року № 248, громадяни іноземних країн можуть вступити на військову службу за контрактом до ЗСУ добровільно, а також до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

Нагадаємо, 27 лютого Володимир Зеленський оголосив про створення "Інтернаціонального легіону". До нього зможуть вступити громадяни дружніх до України країн, які бажають боротися разом із українськими військовими проти російських окупантів. Щоб вступити до лав легіону й отримати додаткову інформацію, потрібно звернутися до аташе з питань оборони посольства України в тих країнах, громадянами яких вони є. Також контактну інформацію опубліковано на сайті посольства.

28 лютого, на 5 день вторгнення Росії темп наступу супротивника впав. Проте російські війська продовжують завдавати ударів по військових і цивільних аеропортах України. Крім того, на обстріл піддаються об'єкти інфраструктури, населені пункти, житлові будинки та підрозділи українських військових у різних районах. Під обстріл потрапили Житомир, Чернігів, Харків і область.