Можуть приєднатися всі охочі: Зеленський заявив про створення Міжнародного легіону

До легіону можуть вступити всі громадяни дружніх держав, які хочуть разом із українцями воювати проти російських окупантів та захищати світову безпеку.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які підтримують дружні відносини з Україною. Усі охочі можуть приєднатися до опору російських військ та захисту безпеки в Європі та світі, можуть приїхати та почати воювати разом з українцями. Звернення опубліковане на сайті Офісу президента України.

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Відповідно до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема до лав Сил територіальної оборони ЗСУ .

У зв'язку з цим усім іноземцям, які хочуть разом з українцями воювати проти ворожих військ та захищати світову безпеку, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави та поповнити лави Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Міжнародний легіон територіальної оборони України. Це буде ключове свідчення іноземної підтримки.

Для того, щоб записатися до Міжнародного легіону та отримати додаткову інформацію, потрібно звернутися до аташе з питань оборони посольства України в державах, звідки ці громадяни. Контактну інформацію розміщено на сайті посольства.

Нагадаємо, що 28 лютого у Василькові окупаційні війська підірвали нафтобазу. Пригода сталася близько першої години ночі. На щастя, з нафтобази вдалося вивезти частину дизеля та газу. Його передадуть на потреби ЗСУ та рятувальників.

У свою чергу, у Бучі продовжується битва, снаряд ворогів влучив у 9-поверховий житловий будинок. Проте нашим бійцям вдалося заблокувати колону супротивників, підірвавши міст між Бучею та Ірпенем.