Могут присоединиться все желающие: Зеленский заявил о создании Интернационального легиона

В легион могут вступить все граждане дружественных государств, которые хотят вместе с украинцами воевать против российских оккупантов и защищать мировую безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением ко всем гражданам иностранных государств, которые поддерживают дружеские отношения с Украиной. Все желающие присоединиться к сопротивлению российских войск и к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и начать воевать вместе с украинцами. Обращение опубликовано на сайте Офиса президента Украины.

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Согласно Положению о прохождении военной службы в Вооруженных Силах иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом Президента Украины от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы вправе вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

В связи с этим всем иностранцам, которые хотят вместе с украинцами воевать против вражеских войск и защищать мировую безопасность, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Это будет ключевым свидетельством иностранней поддержки.

Для того, чтобы записаться в Интернациональный легион и получить дополнительную информацию, нужно обратится к атташе по вопросам обороны посольства Украины в государствах, откуда эти граждане. Контактная информация размещена на сайте посольства.

Напомним, что 28 февраля в Василькове оккупационные войска взорвали нефтебазу. Происшествие случилось около часа ночи. К счастью, из нефтебазы удалось вывезти часть дизеля и газа. Его передадут на нужды ВСУ и спасателей.

В свою очередь, в Буче продолжает точится битва, снаряд врагов попал в 9-этажный жилой дом. Тем не менее нашим бойцам удалось заблокировать колонну противников, взорвав мост между Бучей и Ирпенем.