Российские оккупанты взорвали нефтебазу в Василькове: что известно на данный момент
Из охваченной огнем нефтебазы успели вывезти часть дизеля и газа. Его передадут на нужды ВСУ и спасателей.
Около часа ночи 27 февраля Васильков (25 км от Киева) и его окрестности содрогнулись от мощного взрыва. Как оказалось, оккупационные войска нанесли удар по нефтебазе KLO. Одной из первых об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович на своей странице в Facebook.
"Уважаемая Васильковская община. Вы видите, что происходит, вы видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крячках. Враг хочет уничтожить все вокруг, но у него ничего не получится", – рассказала она буквально через несколько минут после взрыва.
Позже информацией поделился и советник главы МВД Антон Геращенко.
"Ублюдки только что нанесли очередной удар крылатыми или баллистическими ракетами в Василькова. Начался пожар. Фото очевидца. Господи спаси и сохрани наших Защитников!", – гласит публикация.
Он также добавил:
"Спасатели уже выехали на место трагедии. Скорее всего, без жертв не обошлось. Гореть будет долго. Экологический ущерб будет колоссальный!".
По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, приступить к тушению пожара не могут, поскольку пока нет доступа к месту катастрофы из-за продолжающихся боев. То же касается и оценки масштаба разрушений. Для последующего тушения создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники.
В ДСЧС уверяют, что угрозы для людей нет.
После взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизелем и восемь – с газом, что в пересчете составляет около 105 000 л дизеля и почти 900 000 л газа. Компания обещает отправить их на нужды армии и медиков.
Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых заметен черный дым от пожара на нефтебазе, горение которой продолжается.
В связи с пожаром Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности дал советы, как обезопасить себя и свое здоровье:
- Закрыть окна и не открывать без необходимости. Если открывать, то сразу занавесить влажной или марлевой тканью, время от времени меняя ее.
- Избегать длительного пребывания на воздухе. Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Можно поставить миски или ведра с водой, чтобы повысить влажность дома.
- Регулярно производить влажную уборку.
- Ощутив запах дыма, немедленно надевать влажные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.
- Пить больше воды до 2-3 литров в день для взрослых. Советуется пить подсоленную и минеральную и щелочную воду. Газированные напитки не рекомендуются.
- Несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.
Утром 27 февраля мэр Василькова снова обратилась к местному населению. По ее словам, сейчас ситуация контролирована. Никто не погиб и не ранен. Сотрудники делают все, чтобы охлаждать резервуары. Чтобы не допустить возгорания газа, который расположен рядом. Градоначальница напомнила горожанам, что в свое время похожий пожар произошел на соседней базе БРСМ, поэтому люди уже знают, как себя обезопасить.
В своем обращении она посоветовала не уезжать прочь в панике, пока город под ударами российских ракет.
Баласинович также добавила, что ВСУ отстояли аэропорт, но оккупанты полностью разрушили местное профтехучилище.
Не менее тяжелая ночь была в Буче, где оккупанты обстреляли, помимо прочего, жилой дом. Чтобы не выпустить российские войска из города, ВСУ взорвали мост между Бучей и Ирпенем.
Напомним, вражеская техника обезврежена на Полтавщине, где силами теробороны, артиллерии и авиации уничтожено около 200 единиц. Среди техники – танки.