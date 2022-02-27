Российские оккупанты взорвали нефтебазу в Василькове: что известно на данный момент

Из охваченной огнем нефтебазы успели вывезти часть дизеля и газа. Его передадут на нужды ВСУ и спасателей.

Около часа ночи 27 февраля Васильков (25 км от Киева) и его окрестности содрогнулись от мощного взрыва. Как оказалось, оккупационные войска нанесли удар по нефтебазе KLO. Одной из первых об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович на своей странице в Facebook.

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"Уважаемая Васильковская община. Вы видите, что происходит, вы видите огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крячках. Враг хочет уничтожить все вокруг, но у него ничего не получится", – рассказала она буквально через несколько минут после взрыва.

[ + – ] Наталья Баласинович, мэр Василькова, сообщила о взрыве на нефтебазе

Позже информацией поделился и советник главы МВД Антон Геращенко.

"Ублюдки только что нанесли очередной удар крылатыми или баллистическими ракетами в Василькова. Начался пожар. Фото очевидца. Господи спаси и сохрани наших Защитников!", – гласит публикация.

Фото: Скриншот

Он также добавил:

"Спасатели уже выехали на место трагедии. Скорее всего, без жертв не обошлось. Гореть будет долго. Экологический ущерб будет колоссальный!".

[ + – ] Пожар на нефтебазе в Василькове после попадания российской ракеты

По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, приступить к тушению пожара не могут, поскольку пока нет доступа к месту катастрофы из-за продолжающихся боев. То же касается и оценки масштаба разрушений. Для последующего тушения создан резерв Кировоградской и Черкасской области до 200 человек и 50 единиц техники.

В ДСЧС уверяют, что угрозы для людей нет.

[ + – ] В ГСЧС уверяют, что угрозы для людей нет

После взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизелем и восемь – с газом, что в пересчете составляет около 105 000 л дизеля и почти 900 000 л газа. Компания обещает отправить их на нужды армии и медиков.

[ + – ] Из горящей нефтебазы спасают топливо и газ

Тем временем очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых заметен черный дым от пожара на нефтебазе, горение которой продолжается.

[ + – ] По состоянию на утро, 27 февраля, пожар на нефтебазе продолжается

В связи с пожаром Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности дал советы, как обезопасить себя и свое здоровье:

Закрыть окна и не открывать без необходимости. Если открывать, то сразу занавесить влажной или марлевой тканью, время от времени меняя ее.

Избегать длительного пребывания на воздухе. Использовать систему кондиционирования и очистки воздуха. Можно поставить миски или ведра с водой, чтобы повысить влажность дома.

Регулярно производить влажную уборку.

Ощутив запах дыма, немедленно надевать влажные маски, оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью.

Пить больше воды до 2-3 литров в день для взрослых. Советуется пить подсоленную и минеральную и щелочную воду. Газированные напитки не рекомендуются.

Несколько раз в день принимать душ, промывать нос и горло.

Утром 27 февраля мэр Василькова снова обратилась к местному населению. По ее словам, сейчас ситуация контролирована. Никто не погиб и не ранен. Сотрудники делают все, чтобы охлаждать резервуары. Чтобы не допустить возгорания газа, который расположен рядом. Градоначальница напомнила горожанам, что в свое время похожий пожар произошел на соседней базе БРСМ, поэтому люди уже знают, как себя обезопасить.

В своем обращении она посоветовала не уезжать прочь в панике, пока город под ударами российских ракет.

Баласинович также добавила, что ВСУ отстояли аэропорт, но оккупанты полностью разрушили местное профтехучилище.

[ + – ] Наталья Баласинович рассказал о пережитой ночи

Не менее тяжелая ночь была в Буче, где оккупанты обстреляли, помимо прочего, жилой дом. Чтобы не выпустить российские войска из города, ВСУ взорвали мост между Бучей и Ирпенем.

Напомним, вражеская техника обезврежена на Полтавщине, где силами теробороны, артиллерии и авиации уничтожено около 200 единиц. Среди техники – танки.