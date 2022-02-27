Російські окупанти підірвали нафтобазу у Василькові: що відомо зараз

З охопленої вогнем нафтобази встигли вивезти частину дизеля та газу. Його передадуть на потреби ЗСУ та рятувальників.

Близько першої ночі 27 лютого Васильків (25 км від Києва) та його околиці здригнулися від потужного вибуху. Як виявилося, окупаційні війська завдали удару по нафтобазі KLO. Однією з перших про це повідомила мер міста Наталія Баласинович на своїй сторінці у Facebook.

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"Шановна Васильківська громадо. Ви бачите, що відбуваеться, ви бачите вогонь. Це, на жаль, горить нафтобаза на Крячках. Ворог хоче знищити все довкола, але в нього нічого не вийде", – розповіла вона буквально за кілька хвилин після вибуху.

[ + – ] Наталія Баласинович, мер Василькова, повідомила про вибух на нафтобазі

Згодом інформацією поділився і радник голови МВС Антон Геращенко.

"Виродки щойно завдали чергового удару крилатими або балістичними ракетами в Василькова. Почалася пожежа. Фото очевидця. Господи врятуй і збережи наших Захисників!", — Каже публікація.

Фото: Скриншот

Він також додав:

"Рятувальники вже виїхали на місце трагедії. Найімовірніше, без жертв не обійшлося. Горіти буде довго. Екологічні збитки будуть колосальні!".

[ + – ] Пожежа на нафтобазі у Василькові після влучення російської ракети

За словами губернатора Київської області Олексія Кулеби, приступити до гасіння пожежі не можуть, оскільки поки що немає доступу до місця катастрофи через бої, що триваютья. Те саме стосується й оцінки масштабу руйнувань. Для подальшого гасіння створено резерв Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки.

У ДСНС запевняють, що загрози для людей немає.

[ + – ] У ДСНС запевняють, що загрози для людей немає

Після вибуху вдалося врятувати 15 вагонів з дизелем та вісім – з газом, що у перерахунку становить близько 105 000 літрів дизеля та майже 900 000 літрів газу. Компанія обіцяє відправити їх на потреби армії та медиків.

[ + – ] Із палаючої нафтобази рятують паливо та газ

Тимчасом очевидці публікують у соцмережах відео, на яких видно чорний дим від пожежі на нафтобазі, горіння якої триває.

[ + – ] Станом на ранок, 27 лютого, пожежа на нафтобазі продовжується

У зв'язку з пожежею Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки дав поради, як убезпечити себе та своє здоров'я:

Закрити вікна та не відкривати без необхідності. Якщо відкривати, то відразу завісити вологою або марлевою тканиною, іноді міняючи її.

Уникати тривалого перебування на повітрі. Використовувати систему кондиціонування та очищення повітря. Можна поставити миски чи цебра з водою, щоб підвищити вологість будинку.

Регулярно проводити вологе прибирання.

Відчувши запах диму, негайно надягати вологі маски, віконні та дверні отвори ізолювати вологою тканиною.

Пити більше води, до 2-3 літрів на день для дорослих. Краще пити підсолену та мінеральну та лужну воду. Газовані напої не рекомендуються.

Кілька разів на день приймати душ, промивати ніс та горло.

Зранку 27 лютого мер Василькова знову звернулася до місцевого населення. За її словами, зараз ситуація контролювана. Ніхто не загинув та не поранений. Співробітники нафтобази роблять усе, щоб охолоджувати резервуари і не допустити вибуху газу, розташованого поруч. Баласинович нагадала містянам, що свого часу схожа пожежа сталася на сусідній базі БРСМ, тому люди вже знають, як убезпечити себе.

У своєму зверненні вона порадила не виїзджати у паніці, доки місто під ударами російських ракет.

Мер також додала, що ЗСУ відстояли аеропорт, але окупанти повністю зруйнували місцеве профтехучилище.

[ + – ] Наталія Баласинович розповів про пережиту ніч

Не менш важка ніч була в Бучі, де окупанти обстріляли, крім іншого, житловий будинок. Щоб не випустити російські війська з міста, ЗСУ підірвали міст між Бучею та Ірпенем.

Нагадаємо, ворожу техніку знешкоджено на Полтавщині, де силами тероборони, артилерії та авіації знищено близько 200 одиниць. Серед техніки – танки.