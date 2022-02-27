В Буче идут бои, снаряд оккупантов попал в 9-этажный жилой дом

Украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна оккупантов заблокирована в городе.

В городе Буча под Киевом ведутся бои с российскими войсками. Враг продолжает обстреливать город. В результате попадания горит жилой 9-этажный дом. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в ОПУ и ГСЧС.

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По словам источника, в Буче идут обстрелы. По информации пользователей соцсетей, в городе были замечены больше 20 танков противника.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, украинские бойцы взорвали мост между Бучей и Ирпенем. Колонна оккупантов заблокирована в Буче. Россияне мечутся по поселку. Сейчас идет бой в Буче.

[ + – ] Бои в Буче

Как сообщает Obozrevatel, через Бучу двигалась российская колонна военной техники. В одну из машин местный житель бросил "коктейль Молотова". В результате попадания она загорелась и остановилась.

[ + – ] В Буче местные жители кинули "коктейль Молотова" в технику врага

Ранее Фокус сообщал, что в боях за Киев захватчики теряют наступательный темп, в столице действуют ДРГ. Ключевой задачей российских оккупантов остается окружение и блокировка Киева, чтобы затем вынудить украинскую власть принять условия России.

Также Фокус сообщал, что на Полтавщине уничтожена колонна российской военной техники, в том числе танки. Около 200 единиц техники, большинство из которой танки, которые двигались с Сумской области на территорию Полтавской, были уничтожены, благодаря действиям территориальной обороны Полтавщины, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии.