На Полтавщине уничтожена колонна российской военной техники, в том числе танки

Техника оккупанта была уничтожена силами авиации, теробороны и артиллерии.

Около 200 единиц техники, большинство из которой танки, которые двигались с Сумской области на территорию Полтавской, были уничтожены, благодаря действиям территориальной обороны Полтавщины, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии. Об этом сообщает Полтавский территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

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[ + – ] Среди 200 единиц техники в колоне были и танки Фото: Скриншот

Есть также информация о том, что у российской техники заканчивается горючее. Данные о том, что танки и боевые машины банально стали из-за отсутствия топлива, поступают в штаб территориальной обороны. Жители населенных пунктов на границе двух областей рассказывают, что солдаты ВС РФ ходят по дворам с канистрами.

[ + – ] Русский солдаты ищут топливо для военной техники у местных жителей Фото: Скриншот

"В Полтавской области они горючего не найдут! При получении подобных сообщений в населенных пунктах, возле которых отмечена техника, все дизельное топливо либо вывозится, либо просто сливается на землю. Все прекрасно понимают – если его оставить – оно достанется российским оккупантам. Полтавщина готова к встрече с врагом!", – подчеркнули в ТЦК.

Накануне в Полтаве жители города услышали взрывы. Позже выяснилось, что это территориальная оборона города уничтожила четыре вражеских беспилотника.

[ + – ] В Полтаве ликвидированы четыре вражеских дрона

В тот же день один из местных жителей заметил диверсанта, который ставил метки. Парень успел вызвать полицию, однако злоумышленник ударил его ножом в спину. Диверсанта задержали, и местные жители едва не устроили ему самосуд, однако затем передали в руки правоохранителей.

ВСУ продолжают отражать наступление российских оккупационных войск и готовятся к обороне Мариуполя, который оккупанты берут в кольцо, а украинцы массово помогают деньгами на нужды военных. По информации пресс-секретаря ПриватБанка Олега Серги, за двое суток 25-26 февраля клиенты финучреждения перечислили через Приват24 на спецсчета НБУ на помощь нашим Вооруженным силам более миллиарда гривен, из которых 375 млн грн – с карт єПідтримка, с личных карт – 785 млн грн.