Мариуполь берут в клещи. Город готовится к обороне

Весь день поступают сообщения о продвижении военной техники РФ к Мариуполю. Официальной информации пока нет, но по оперативным данным, бои за город уже начались.

Второй день в соцсетях появляются сообщения о колоннах российской военной техники на подступах к Мариуполю.

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Предполагается, что армия РФ заходит на Мариуполь и Бердянск с двух сторон. Одно направление — Молочанск — Токмак — Черниговка, второе — Приазовское — Орловка — Приморск.

ВСУ, морская пехота и Нацгвардия готовятся дать отпор противнику. О своей готовности драться до последней капли крови заявил "Азов". Командир полка записал видеообращение, в котором говорит о решимости держаться до конца.

Пророссийский телеграм-канал Аким Апачев публикует карту, на которой отмечено продвижение группировок: с одной стороны развивает бросок так называемая "Крымская группа", с востока навстречу ей движется "Донецкая группа". По заявлению канала, "Мариуполь покидает МВД и СБУ, пока только террористы запрещенного "Азова" рапортуют о готовности удерживать город. Этим же бежать некуда. С востока идет Донецкая группа. Видится, что эти они встретятся в Мариуполе уже в ближайшее время. А кто их остановит?".

Российский военкор Рыбарь в своем телеграм-канале рассказывает, что якобы "в Мариуполе городской отдел МВД на левом берегу Кальмиуса начал спешную эвакуацию, оставив без инструкций младший полицейский состав. Власти снимают с таблички с названиями улиц и населенных пунктов, а ВСУ размещают свои позиции прямо в городской застройке", — заявляет автор канала. Он также размещает карту, на которой отмечено движение российских колонн:

По последним данным, российская военная колонна уже прошла с севера Бердянск. Российский военкор-пропагандист Семен Пегов заявляет, что передовая колонна "народной милиции" ДНР, которую он сопровождает, уже прошла четыре населенных пункта, ранее подконтрольных ВСУ — Новоапостоловку, Чичерино, Свободное, Донское и вышла на трассу Волноваха — Мариуполь. Донецкая группа, которая также движется к Мариуполю, "преодолела вторую линию обороны ВСУ перед Волновахой, а также пересекла железную дорогу соединяющую Мариуполь и Донецк, вплотную приблизившись к основной трассе".

Российский пропагандист угрожает ВСУ "котлом"

Пегов пишет: "Заняв Донское, группа войск ДНР фактически обошла Волноваху и взяла под прицел трассу на Мариуполь. Гарнизон ВСУ в Волновахе, в свою очередь, теперь рискует попасть в котел. Учитывая что россияне в свою очередь зашли в Мелитополь, а сегодня и вовсе высадились в Бердянске — добавьте сюда контроль над трассой из Волновахе — и получите "Мариупольский котел".

Поселок Сартана в окрестностях Мариуполя уже обстреливали в течение дня.

Тем не менее, мэр Мариуполя Вадим Бойченко призывает горожан сохранять спокойствие.