Маріуполь беруть у кліщі. Місто готується до оборони
Цілий день надходять повідомлення про просування військової техніки РФ до Маріуполя. Офіційної інформації поки що немає, але за оперативними даними, бої за місто вже почалися.
Другий день у соцмережах з'являються повідомлення про колони російської військової техніки на підступах до Маріуполя.
Вважається, що армія РФ заходить на Маріуполь та Бердянськ із двох сторін. Один напрямок — Молочанськ — Токмак — Чернігівка, другий — Приазовський — Орлівка — Приморськ.
ЗСУ, морська піхота та Нацгвардія готуються дати відсіч противнику. Про свою готовність битися до останньої краплі крові заявив "Азов". Командир полку записав відеозвернення, в якому говорить про рішучість триматися до кінця.
Проросійський телеграм-канал Аким Апачов публікує карту, на якій зазначено просування угруповань: з одного боку розвиває кидок так звана "Кримська група", зі сходу назустріч їй рухається "Донецька група". За заявою каналу, "Маріуполь залишає МВС і СБУ, поки тільки терористи забороненого "Азова" рапортують про готовність утримувати місто. Цим же тікати нікуди. Зі сходу йде Донецька група. Здається, що ці вони зустрінуться в Маріуполі вже найближчим часом. їх зупинить?"
Російський воєнкор Рибар у своєму телеграм-каналі розповідає, що нібито "у Маріуполі міський відділ МВС на лівому березі Кальміуса розпочав поспішну евакуацію, залишивши без інструкцій молодший поліцейський склад. Влада знімає з таблички з назвами вулиць та населених пунктів, а ЗСУ розміщує у міській забудові", — заявляє автор каналу. Він також розміщує карту, на якій позначено рух російських колон:
За останніми даними, російська військова колона вже пройшла з півночі Бердянська. Російський воєнкор-пропагандист Семен Пегов заявляє, що передова колона "народної міліції" ДНР, яку він супроводжує, вже пройшла чотири населені пункти, раніше підконтрольні ЗСУ — Новоапостолівку, Чичеріне, Вільне, Донське і вийшла на трасу Волноваха — Маріуполь. Донецька група, яка також рухається до Маріуполя, "подолала другу лінію оборони ЗСУ перед Волновахою, а також перетнула залізницю, що з'єднує Маріуполь та Донецьк, впритул наблизившись до основної траси".
Російський пропагандист погрожує ЗСУ "котлом"
Пегов пише: "Зайнявши Донське, група військ ДНР фактично обійшла Волноваху і взяла під приціл трасу на Маріуполь. Гарнізон ЗСУ у Волновасі, зі свого боку, тепер ризикує потрапити в котел. Враховуючи, що росіяни зайшли до Мелітополя, а сьогодні і зовсім висадилися в Бердянську — додайте сюди контроль над трасою з Волноваху — і отримайте "Маріупольський котел".
Селище Сартана на околицях Маріуполя вже обстрілювали протягом дня.
Проте мер Маріуполя Вадим Бойченко закликає містян зберігати спокій.