Украинцы собрали для армии 335 млн грн благодаря єПідтримка
Со вчерашнего дня через услугу єПідтримка можно перечислять деньги на нужды Вооруженных Сил Украины.
Только за сегодняшний день (26 февраля 2022 года, — ред.) было перечислено 218 млн грн. Всего украинцы уже перечислили со своих карточек єПідтримка 355 млн грн поддержки в помощь украинской армии. Об этом госсервис Дія сообщает в своем телеграм-канале.
Если вы ее еще не делали начисления, но хотите, перейдите по ссылке.
Также перевести средства с поддержки в поддержку украинской армии можно через ПриватБанк и Монобанк, сообщают в Дія.
"Обратите внимание. С сегодняшнего дня Минцифры приостанавливает получение новых заявок на оформление карты єПідтримка, потому что в связи с военным положением и для безопасности данных украинцев были отключены реестры", — предупредил госсервис.
Украинцы, оставившие заявки ранее, средства получат.
"Мы благодарны каждому украинцу, перечислившему средства нашим защитникам", — сказано в заявлении.
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