Українці зібрали для армії 335 млн грн завдяки єПідтримка

Відучора через послугу єПідтримка можна переказати гроші на потреби Збройних Сил України.

Лише за сьогодні (26 лютого 2022 року, — ред.) переказали 218 млн грн. Загалом українці вже переказали зі своїх карток єПідтримка 355 млн грн підтримки на допомогу українській армії. Про це держсервіс "Дія" повідомляє у своєму телеграм-каналі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Діджитал" в Facebook Підписатись

Якщо ви ще не робили нарахування, але хочете, перейдіть за посиланням.

Також переказати кошти із підтримки на підтримку української армії можна через ПриватБанк та Монобанк, повідомляють у "Дія".

"Зверніть увагу. Відсьогодні Мінцифри зупиняє отримання нових заявок на оформлення картки єПідтримка, тому що через воєнний стан та для безпеки цих українців відключили реєстри", — попередив держсервіс.

Українці, які залишили заявки раніше, кошти отримають.

"Ми вдячні кожному українцю, який переказав кошти нашим захисникам", — сказано в заяві.

Раніше ми писали про те, що волонтерам, хакерам "у білих капелюхах" та кіберполіцейським вдалося заблокувати доступ до 38 російських сайтів, серед яких банки, ЗМІ, урядові ресурси.