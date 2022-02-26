Українці зібрали для армії 335 млн грн завдяки єПідтримка
Відучора через послугу єПідтримка можна переказати гроші на потреби Збройних Сил України.
Лише за сьогодні (26 лютого 2022 року, — ред.) переказали 218 млн грн. Загалом українці вже переказали зі своїх карток єПідтримка 355 млн грн підтримки на допомогу українській армії. Про це держсервіс "Дія" повідомляє у своєму телеграм-каналі.
Якщо ви ще не робили нарахування, але хочете, перейдіть за посиланням.
Також переказати кошти із підтримки на підтримку української армії можна через ПриватБанк та Монобанк, повідомляють у "Дія".
"Зверніть увагу. Відсьогодні Мінцифри зупиняє отримання нових заявок на оформлення картки єПідтримка, тому що через воєнний стан та для безпеки цих українців відключили реєстри", — попередив держсервіс.
Українці, які залишили заявки раніше, кошти отримають.
"Ми вдячні кожному українцю, який переказав кошти нашим захисникам", — сказано в заяві.
Раніше ми писали про те, що волонтерам, хакерам "у білих капелюхах" та кіберполіцейським вдалося заблокувати доступ до 38 російських сайтів, серед яких банки, ЗМІ, урядові ресурси.