Кіберполіцейські та волонтери заблокували понад 35 російських сайтів

Угруповання Anonymous також висловило підтримку українцям та пообіцяло забезпечити їхнє перебування в онлайні якомога довше.

Низку російських вебресурсів блокують кіберполіцейські та хакери "в білих капелюхах", а також прості користувачі. Про це повідомляє Кіберполіція.

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"Недоступними залишаються онлайн-ресурси уряду РФ, найбільших ЗМІ, а також банків. Боротьба продовжується, і ми обов'язково переможемо!", — сказано в повідомленні.

Список заблокованих ресурсів:

lenta.ru ria.ru rt.com kremlin.ru smotrim.ru tass.ru tvzvezda.ru vsoloviev.ru 1tv.ru vgtrk.ru zakupki.gov.ru vesti.ru online.sberbank.ru sberbank.ru vtb.ru duma.gov.ru rtr-planeta.com 5-tv.ru rkn.gov.ru rg.ru government.ru data.gov.ru mchs.gov.ru ac.gov.ru svr.gov.ru gov.ru council.gov.ru premier.gov.ru minenergo.gov.ru economy.gov.ru edu.gov.ru torgi.gov.ru chechnya.gov.ru gosuslugi.ru epp.genproc.gov.ru ach.gov.ru scrf.gov.ru mil.ru

Раніше ми повідомляли про те, як приєднатися до групи програмістів, які наносять DDoS-атаки на російські вебресурси. Для цього необхідно встановити та активувати VPN, завантажити спеціальну програму (архів), попередньо відключивши антивірус Windows, він не дасть інсталювати програмне забезпечення. Після цього потрібно розархівувати файли, провести інсталяцію софту та натиснути кнопку "старт".

Нещодавно хакерська група Anonymous повідомила про те, що має на меті продовжувати блокувати урядові вебсайти з доменом .ru та запобігати доступу до інформації росіянам, "щоб вони могли звільнитися від путінської державної цензурної машини".

"У нас також є рішення, щоб утримувати українців онлайн, наскільки це можливо", — йдеться в повідомленні.

Фокус повідомляв про те, що ЗСУ та СБУ порадили українським громадянам, куди повідомляти про пересування військової техніки ворога, а також як самостійно блокувати рух російських транспортних колон.