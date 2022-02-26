Поради від ЗСУ, як зупинити ворожу техніку та куди повідомляти про її пересування

Фокус зібрав рекомендації військових та спецслужб для українців, як можна завадити просуванню військ агресора — онлайн та в реальному житті.

Держспецзв'язку повідомила, що українці можуть допомогти армії та спецслужбам, передаючи інформацію про пересування ворожих військ та техніки, а також диверсійно-розвідувальних груп. Про це відомство написало в офіційному телеграм-каналі.

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З цією метою в СБУ створили офіційний чат-бот у Telegram (цю інформацію Фокусу підтвердили в пресслужбі Держспецзв'язку) — @ stop_russian_war_bot. Бот передає інформацію до штабів реагування.

У разі перебоїв у його роботі, можна надсилати інформацію до особистих повідомлень Telegram-акаунту @stop_russian_war.

Раніше громадян просили допомагати затримувати просування військ агресора.

"Особливе прохання до мешканців українських сіл і невеликих містечок, а також усіх, у кого є можливість. Якщо повз вас пройшла колона російської бронетехніки, за нею через деякий час йтиме колона з паливом. Затримайте або спаліть її. Російські танки просто зупиняться, наші війська їх захоплять і використають проти ворога", — звернувся до українців міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW.

Telegram-канал Кличко повідомив, що диверсанти розставили по місту багато міток, зокрема для балістичних ракет. Сьогодні кияни зняли на телефон, як мітять газові труби на житлових будинках. "Щойно бачите таке, одразу звертайтеся до поліції", — порекомендували киянам.

Сухопутні війська ЗСУ звернулися до українців із проханням сприяти армії в обороні країни та дали вісім порад, як це можна зробити.

Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт. Якщо бачите, що колона зайшла до лісосмуги — валіть дерева, блокуйте, не дайте їм вийти. Якщо ви знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, паліть ліс. Власники екскаваторів можуть обкопувати населені пункти, щоби ворог не міг проїхати. Власники зброї з оптичними прицілами можуть стріляти з відстані в колеса, це зупинить транспорт. Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог — ні. Якщо питають, де знаходимося — проявіть фантазію, дезінформуйте ворога. Засипайте зроблені диверсантами мітки землею, заливайте смолою, знищуйте будь-яким чином. Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть шини у великій кількості. Чорний дим дезінформує ворога, який думатиме, що населений пункт уже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.

Також у Facebook Сухопутних військ опублікували відео, що зняло героїчний вчинок беззбройного чоловіка, який сам зупинив танк.

Раніше ми повідомляли про те, що Twitter позбавив громадян Росії можливості реєструвати акаунти у своїй соцмережі.