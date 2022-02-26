Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ, — Федоров

Міністр цифрової трансформації України повідомив, що американська соцмережа приступила до рішучих дій щодо російських користувачів.

Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ. Про це Михайло Федоров повідомив у своєму телеграм-каналі.

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"Дякую! Чекаємо на Facebook й Instagram!", — написав чиновник.

Раніше ми повідомляли про те, що глава відомства звернувся до американських компаній з проханням заблокувати доступ до свого контенту та ресурсів. Листи з відповідними проханнями він надіслав керівникам Netflix, YouTube, Google, Apple, Meta (екс-facebook).

Пізніше він повідомив, що на території Росії спостерігають проблеми із роботою ApplePay.

Також стало відомо, що Mastercard не обслуговуватиме за кордоном картки, які випустии ВТБ, Відкриття, Совкомбанк, Промзв'язокбанк, Новикомбанк. Ці російські банки потрапили до санкцій США. Усередині РФ карти дітимуть, однак, перебуваючи за кордоном, власники карток, які мають російське громадянство, не зможуть оплачувати ними покупки та послуги як офлайн, так і онлайн.