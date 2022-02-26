Міністр Федоров попросив YouTube та Meta заблокувати російські пропагандистські ЗМІ

Михайло Федоров направив офіційне прохання заблокувати ті канали російських медіа, які брешуть та пропагують війну.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компанії YouTube із проханням про блокування пропагандистських російських ЗМІ. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Чиновник акцентував, що просить забанити ті канали, "які називають нас нациками та наркоманами, брешуть і пропагують війну".

Також міністр звернувся до компанії Meta щодо блокування акаунтів російських пропагандистських медіа у Facebook та Instagram.

Крім того, він направив офіційний лист до компанії Netflix з проханням заблокувати доступ до стрімінгового сервісу на території РФ.

Фото: Минцифры Фото: Минцифры Фото: Минцифры Фото: Минцифры Фото: Минцифры Фото: Минцифры

"Мета — не позбавити росіян доступу до інформації, а достукатися до молоді, проактивного населення, що думає, — ваш "кривавий цар" веде вас у небуття — змінюйте це вже зараз!" — написав Федоров.

Раніше, 25 лютого, Михайло Федоров надсилав запит особисто СЕО компанії Apple Тіму Куку. У своєму офіційному зверненні український урядовець просив Кука заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, заборонити російським розробникам завантажувати свої продукти в маркет.

26 лютого Федоров повідомив, що росіяни вже мали проблеми з доступом до ApplePay.

Раніше ми повідомляли про те, що соціальна мережа Facebook обмежила постинг деяким російським медіа, а саме: РІА Новини, телеканал "Зірка", Лента.ру, Газета.ру. У відповідь Роскомнагляд пообіцяв обмежити доступ до Facebook на території РФ.

Відомо також, що YouTube заблокував канал Дениса Пушиліна.