Facebook забанила ще два російські ЗМІ за брехню — Лента.ру та Газета.ру

Адміністрація соцмережі Facebook позначила матеріали російських ЗМІ як недостовірні.

Вчора, 24 лютого, соцмережа Facebook обмежила постинг для ще двох російських медіа, які пишуть про війну в Україні — "Лента.ру" та "Газета.ру". Про це повідомив російський регулятор Роскомнагляд.

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Згідно із заявою російського відомства, адміністрація соціальної мережі Facebook "маркувала матеріали російських ЗМІ як недостовірні та наклала технічні обмеження на пошукову видачу публікацій для зменшення аудиторії". Компанія Meta, якій належить Facebook, обґрунтувала своє рішення тим, що росЗМІ не порушують правил спільноти.

Роскомнагляд звинуватив Facebook у порушенні основних принципів вільного поширення інформації та "безперешкодного доступу до неї для російських користувачів". У кожному випадку регулятор зажадав зняти блокування і пояснити причину накладених санкцій.

Раніше ми повідомляли про те, що Facebook наклала обмеження на сторінки телеканалу "Звезда" та РИА Новости у соцмережі з тих самих причин — порушення правил спільноти. Обмеження на постинг триватиме 90 днів (це мінімальний термін). У цій же публікації ми писали про те, що YouTube заблоковано канал глави т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна. Роскомнагляд надіслав листа до Google з вимогою розблокувати канал Пушиліна.

Фокус повідомляв, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій випустила пам'ятку для українців, яка містить правила перевірки інформації на справжність.