Facebook забанила еще два российских СМИ за ложь — Лента.ру и Газета.ру

Администрация соцсети Facebook отметила материалы российских СМИ как недостоверные.

Вчера, 24 февраля, соцсеть Facebook ограничила постинг для еще двух российских медиа, которые пишут о войне в Украине — "Лента.ру" и "Газета.ру". Об этом сообщил российский регулятор Роскомпадзор.

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Согласно заявлению российского ведомства, администрация социальной сети Facebook "маркировала материалы российских СМИ как недостоверные и наложила технические ограничения на поисковую выдачу публикаций для уменьшения аудитории". Компания Meta, которой принадлежит Facebook, обосновала свое решение тем, что росСМИ на нарушают правила сообщества.

Роскомнадзор обвинил Facebook в нарушении основных принципов свободного распространения информации и "беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей". По каждому из случаев регулятор потребовал снять блокировку и объяснить причину наложенных санкций.

Ранее мы сообщали о том, что Facebook наложила ограничения на страницы телеканала "Звезда" и РИА Новости в соцсети по тем же причинам — нарушение правил сообщества. Ограничение на постинг продлится 90 дней (это минимальный срок). В этой же публикации мы писали о том, что компания YouTube заблокирована канал главы т.н. "ДНР" Дениса Пушилина. Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием разблокировать канал Пушилина.

Фокус сообщал, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям выпустила памятку для украинцев, содержащую правила проверки информации на подлинность.