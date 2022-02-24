Facebook банит страницы российских СМИ, которые пишут о войне в Украине

Социальная сеть ограничила постинг для телеканала "Звезда" и информагентства РИА Новости на 90 дней.

Facebook наложила ограничения на страницы телеканала "Звезда" и РИА Новости как минимум на 90 дней. Об этом сообщает издание Фонтанка со ссылкой на Роскомнадзор.

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В Роскомнадзоре сообщили, что потребовали от компании Meta (экс-Facebook) снять все ограничения со страницы телеканала.

В письме российские чиновники отметили, что "блокировка официальной страницы российского СМИ со стороны администрации Facebook нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней для российских пользователей". Касательно РИА Новости обращений в Meta пока не поступало.

[ + – ] Оповещение об ограничении страницы РИА Новости

Ранее, 23 января, на сайте ведомства появилась информация о том, что оно направило руководству компании Google LLC запрос о снятии блокировки с YouTube-канала главы т.н. "ДНР" — "Денис Пушилин". Канал был заблокирован за нарушение правил сообщества. И в этом официальном письме российские чиновники снова настаивали на том, что "подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

Ведомство рекомендовало гражданам РФ "переходить на отечественные сайты и соцсети".

Ранее мы сообщали о том, что на на госсайты РФ совершена хакерская атака. В течение некоторого времени веб-ресурсы не загружались.

Напомним также, что на украинские ресурсы были направлены ДДОС-атаки 15 и 23 февраля, а также произошли дефейсы многих сайтов 14 января.