Государственные сайты РФ атаковали хакеры: что известно

На данный момент невозможно получить доступ к веб-ресурсам Правительства, Госдумы и президента РФ.

На ряд сайтов российских ведомств, скорее всего, идет ДДОС-атака. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

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Редакторы Фокуса проверили информацию. На момент написания новости к сайтам kremlin.ru, duma.gov.ru и government.ru нет доступа — они не загружаются.

Телеграм-канал Baza сообщает, что на сайты совершается DDoS-атака. Это атака на вычислительную систему с целью создать такие условия, при которых пользователи не смогут получить доступ к сайту, либо этот доступ будет затруднен.

Фокус пытается выяснить детали. Следите за нашими новостями.

Ранее мы сообщали о том, что украинские айти-специалисты создали ресурс для координаций акций протеста против вторжения РФ в Украину по всему миру.