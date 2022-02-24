Вторжение России в Украину: айтишники создали сайт для координации протестов по всему миру

На сайте stopputin.net можно указать, где и когда планируется акция протеста против военных действий РФ та территории Украины.

Владимир Фленц, руководитель ОО "Электронная демократия", сообщил в Facebook о ресурсе, позволяющем спланировать акцию протеста против вторжения РФ в Украину, а также перечислить средства фондам и организациям, помогающим украинской армии.

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"Для моих друзей за границей. Распространяйте этот сайт для координации протестов в вашей стране, вашем городе. Отмечайте друзей в комментариях. Добавляйте время и место протеста в вашем городе!", — написал Владимир.

В комментарии Фокусу он рассказал, что Фленц отметил, что идеологом проекта stopputin.net является он, а также сотрудник компании Google Сергей Кищенко.

"Нам помогали сотрудники Google, а также других компаний из Кремниевой долины", — отметил Владимир.

На сайте уже зарегистрированы акции в США, Канаде, странах Европы, Австралии, Новой Зеландии. На момент написания материала, зарегистрированных акций 41.

На сайте также можно сделать донат в одну из организаций: Повернись живим, Nova Ukraine, Razom.

Ранее сообщали, что Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, которые распространяют дезинформацию.