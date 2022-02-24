Опубликован список Telegram-каналов, активно распространяющих дезинформацию

В перечне, составленном Центром противодействия дезинформации, есть каналы Анантолия и Ольги Шарий, Макса Бужанского, каналы Наглый, Клименко Тайм, Легитимный, Скептик.

Центр противодействия дезинформации опубликовал список Telegram-каналов, активно распространяющих дезинформацию и участвующих в кампаниях по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом информирует Госспецсвязи.

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В своем сообщении Центр противодействия дезинформации указал на то, что каналы, указанные в перечне, занимаются информационным терроризмом.

"Такие действия врага вышли за рамки фейков или простых информационных манипуляций, потому что они направлены на запугивание населения Украины, нагнетание панических настроений и психологический террор, что полностью подпадает под определение терроризм", — указано в заявлении.

[ + – ] Список телеграм-каналов, распространяющих фейки и дезинформацию

В список попали каналы Анантолия и Ольги Шарий, Наглый, Клименко Тайм, Легитимный, Скептик, Макс Бужанский, Павловский ньюз и др.

С полным перечнем вы можете ознакомиться, нажав на скриншот выше.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове и Киеве зафиксированы перебои с интернет-соединением, предоставляемым провайдером Триолан.

Также сообщали, что Госспецсвязи попросила мобильных операторов не отключать тех абонентов, у которых закончились деньги на счету или есть задолженность.