Опубліковано список Telegram-каналів, які активно розповсюджують дезінформацію

У переліку, складеному Центром протидії дезінформації, є канали Анантолія та Ольги Шарій, Макса Бужанського, канали "Наглий", "Клименко Тайм", "Легітимний", "Скептик".

Центр протидії дезінформаціїопублікував список Telegram-каналів, які активно розповсюджують дезінформацію та беруть участь у кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Про це інформує Держспецзв'язку.

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У своєму повідомленні Центр протидії дезінформації зазначив, що канали, зазначені в переліку, займаються інформаційним тероризмом.

"Такі дії ворога вийшли за межі фейків або простих інформаційних маніпуляцій, тому що вони спрямовані на залякування населення України, нагнітання панічних настроїв і психологічний терор, що повністю підпадає під визначення тероризм", — зазначено в заяві.

[ + – ] Список телеграм-каналів, що розповсюджують фейки та дезінформацію

До списку потрапили канали Анантолія та Ольги Шарій, "Наглий", "Клименко Тайм", "Легітимний", "Скептик", Макс Бужанський, "Павловський ньюз" та ін.

Із повним переліком ви можете ознайомитись, натиснувши на скриншот вище.

Раніше ми повідомляли про те, що в Харкові та Києві зафіксовані перебої з інтернет-з'єднанням, що надається провайдером "Тріолан".

Також повідомляли, що Держспецзв'язку попросила мобільних операторів не відключати тих абонентів, у яких закінчилися гроші на рахунку або є заборгованість.